Fernanda Rodrigues celebrou o aniversário de 15 anos da filha, Luisa, em família reprodução Instagram

Publicado 20/12/2024 17:41

Rio - Ao completar 15 anos, Luisa Rodrigues, filha da atriz Fernanda Rodrigues, optou por não seguir a tradição de realizar uma festa de debutante. Em vez disso, a adolescente escolheu uma comemoração alinhada aos seus interesses e foi para o destino dos seus sonhos: Nova York.



Em uma publicação no Instagram, Fernanda explicou a decisão da filha: "A Luisa nunca sonhou com uma Festa de 15 anos! Ela sempre disse que queria viajar! (Eu também fui assim…).”



Para marcar a data, a família organizou uma viagem especial à cidade que Luisa tanto ama. Além disso, houve uma festa surpresa no local. Fernanda celebrou o momento nas redes sociais: "Essa viagem é a cara dela. Pro lugar que ela ama tanto, com família, fazendo tudo que ela mais gosta aqui e cheia de amor!!! Nós estamos muito felizes e agradecidos de poder proporcionar esse sonho.”



Celebração surpresa

A festa surpresa em Nova York contou com uma produção que emocionou a atriz e sua filha. “Obrigada Carol Biazotto por nos ajudar a realizar essa festa surpresa tão especial! Isso sim é uma festa inesquecível!! Produção impecável! Foi lindo demais!!!”, escreveu Fernanda.



Para Luisa, a comemoração refletiu exatamente seus desejos, com momentos cercados por família e atividades que ela aprecia. Fernanda concluiu: "A festa dos sonhos, no lugar dos sonhos, na comemoração dos sonhos! Aqui a gente leva sonho muito a sério… Feliz 15 meu amor!!! Welcome to NY!".