Ticiane Pinheiro explica por que não passará o Natal com Rafa JustusReprodução do Instagram

Publicado 20/12/2024 16:30

Rio - Ticiane Pinheiro, de 48 anos, revelou nesta sexta-feira (20) que passará o Natal longe da filha mais velha, Rafaella Justus, de 15. Durante uma interação com seguidores no Instagram, a apresentadora explicou que abriu mão da data tradicional em família para que Rafa pudesse embarcar em uma viagem especial à Lapônia, região conhecida como a 'casa do Papai Noel'.

"Todo ano ela passa o Natal comigo. Mas, neste ano, o pai dela vai para a Lapônia, e eu não poderia negar esse convite tão mágico e especial. É uma oportunidade única para ela conhecer", explicou Ticiane, referindo-se ao ex-marido, Roberto Justus, 69.

Apesar de compreender a decisão, a apresentadora confessou que ficará com o coração apertado por estar longe da filha. "Eu sei que ela está se divertindo, e isso é o mais importante", disse ela. Rafa viajou para a Europa no início da semana com Justus, a madrasta Ana Paula Siebert, 36, e a irmã mais nova, Vicky, 4. O grupo iniciou o roteiro na Suíça, onde visitaram uma estação de esqui, e seguirão para a Lapônia nos próximos dias.

Enquanto Rafa aproveita o Natal em cenários nevados, Ticiane se prepara para celebrar a data com uma ceia em casa ao lado do marido, César Tralli, 53, e outros familiares. A apresentadora revelou que optou por encomendar o menu festivo para garantir praticidade na organização.