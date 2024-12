Nana Caymmi - Reprodução/internet

Nana Caymmi Reprodução/internet

Publicado 20/12/2024 15:21 | Atualizado 20/12/2024 16:10

Rio - Aos 83 anos, Nana Caymmi, ícone da Música Popular Brasileira, completou 116 dias internada na Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio de Janeiro. De acordo com informações divulgadas pela unidade de saúde na quinta-feira (19), a artista permanece em estado estável, mas ainda não há previsão de alta.

"A paciente está passando por um período de internação prolongada por estar fazendo reabilitação fisioterápica e fonoaudiológica. Além disso, também passa por um processo de desmame da traqueostomia", diz a nota.

Nana foi hospitalizada em 26 de agosto para realizar ajustes em seu marcapasso e, desde então, permanece sob cuidados médicos. Em julho, a artista já havia sido internada por uma arritmia cardíaca e passou por cirurgia para implantar o dispositivo, chegando a ficar na UTI Coronariana. Após receber alta em 12 de agosto, ela foi hospitalizada novamente nove dias depois, precisando realizar um cateterismo cardíaco.

Mesmo enfrentando desafios de saúde, Nana Caymmi deu continuidade à sua trajetória artística. Em abril, participou da gravação de uma faixa do álbum 'Canário do Reino', do cantor e violinista Renato Braz, lançado em julho. A contribuição marcou seu retorno às gravações após quatro anos de pausa.