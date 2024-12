Wagner Santisteban detona cenário artístico atual: ’Talento e toda essa garra não valem nada’ - Reprodução / Instagram

Wagner Santisteban detona cenário artístico atual: ’Talento e toda essa garra não valem nada’Reprodução / Instagram

Publicado 20/12/2024 10:32

Rio - Wagner Santisteban, de 41 anos, detonou o cenário artístico atual, através de uma publicação nas redes sociais, nesta quinta-feira (19). O ator - que integrou o elenco de novelas desde a infância - fez um longo desabafo e publicou várias fotos ao lado da atriz Ana Paula Arósio, de 49, que está afastada da televisão há quase 15 anos.

"Já se perguntou se é fácil ser artista no Brasil? Passamos uma vida dedicando e buscando sonhos, realizações, sendo testados inúmeras vezes e visto como produto. Nos matamos para que um projeto saia do papel, que aconteça, que consiga chegar a um teatro ou uma sala de cinema. Conquistamos na garra e na força um papel e damos a alma. Abandonamos famílias, momentos e tudo para vivenciar papéis, shows, espetáculos e obras", iniciou o ator na legenda da publicação.

Wagner compartilhou um compilado de registros ao lado de Ana Paula Arósio nos bastidores de novelas. Eles trabalharam juntos em "Éramos Seis (1994)" e "Os Ossos do Barão (1997)", do SBT.



Em seguida, ele refletiu os desafios que os atores enfrentam ao longo da carreira. "Somos julgados o tempo todo, taxados como loucos, ricos, drogados, vulgares, vida fácil e vagabundos. Mas mesmo assim, passamos por cima disso tudo e ainda amamos tudo. Muitas pessoas não conseguem aguentar tamanha pressão. E hoje, cada dia mais, o talento e toda essa garra não valem nada", criticou.



De acordo com Wagner, os artistas são desvalorizados. "Basta viralizar, polemizar, pertencer a panelas, grupos, lados, ostentar, e o que mais vejo, desvalorizar os que vieram antes. Pergunto à vocês, quem eu mais amo dedicar toda minha vida, ao público: vocês não sentem falta de histórias de verdade, de artistas entregues, de ver a simplicidade e a verdade nos olhos, da poesia pura que toca a alma, das obras sem pretensão que são feitas com amor e não somente com viés de interesses do momento? Me diz. Nas fotos eu e minha amiga que sinto muita falta Ana Paula Arósio que escolheu viver a verdade dela", finalizou.

Artistas e internautas concordaram com Wagner nos comentários da publicação. "Falou tudo, parceiro! Parabéns. É bem isso", disse o ator Henri Castelli. "Faço minhas as suas palavras. Vivo/vejo exatamente isso no meio musical", expressou a cantora Luka. "Achei perfeita a reflexão", opinou uma usuária das redes sociais. "Faz alguns anos que não assisto TV. Parece que perdeu a essência", contou uma seguidora.

Wagner Santisteban



O ator está afastado das telinhas desde a participação especial em "Éramos Seis (2020)", em uma nova versão da TV Globo. Na mesma emissora, integrou o elenco de alguns folhetins como "Malhação (2005 - 2006) e "Caras & Bocas (2009)", além do seriado "Sandy & Junior (1999 - 2002)", interpretando o personagem Basílio. O artista também deu vida ao cabeleireiro Jassa, na série sobre Silvio Santos "O Rei da TV", do Disney+.