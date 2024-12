Preta Gil - Reprodução/Instagram

Preta GilReprodução/Instagram

Publicado 20/12/2024 08:00 | Atualizado 20/12/2024 08:14

Rio - Francisco Gil usou as redes sociais na manhã desta sexta-feira (20) para tranquilizar os seguidores sobre a cirurgia realizada pela mãe, Preta Gil. A cantora de 50 anos passou por um procedimento de aproximadamente 18 horas no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo , para retirada de tumores localizados em quatro partes diferentes do corpo.

fotogaleria "Tudo em paz aqui! A cirurgia da minha mãe terminou e está tudo bem com ela. Obrigada por toda energia positiva! Ela é uma guerreira e passou por mais essa. Seguimos fortes! Muito amor, axé", comunicou.

Malu Barbosa, amiga da cantora, está acompanhando a filha de Gilberto Gil no hospital e também deu notícias após o término do procedimento. "Oi, pessoal. A cirurgia da Preta acabou e ela está bem e dormindo! Estamos aqui com ela e mais tarde voltamos com calma e mais informações! Ela é muito guerreira e venceu mais essa".