Publicado 20/12/2024 09:15

Rio - Nicolas Prattes, de 27 anos, utilizou as redes sociais, nesta quinta-feira (19), para contar que adotou uma cadela resgatada, Belinha. O ator compartilhou um vídeo emocionante desde o resgate até a chegada da cachorrinha ao novo lar.

"Belinha foi atropelada, resgatada e chegou até nós. Nossa família hoje, cresceu. Já chegou mudando tudo e já é muito amada. Seja bem vinda, Belinha", escreveu o ator na legenda da publicação. A cadela é uma vira-lata com os pelinhos arrepiados. Ultimamente, cachorros com essas características foram apelidados carinhosamente de "fiapo de manga".



A noiva do ator, Sabrina Sato também publicou uma foto da Belinha ao lado do amado e da filha, Zoe, de 6 anos. No registro, os três posam juntinhos e sorridentes. A criança é fruto do antigo relacionamento da apresentadora com o ator Duda Nagle.

A noiva do ator, Sabrina Sato também publicou uma foto da Belinha ao lado do amado e da filha, Zoe, de 6 anos. No registro, os três posam juntinhos e sorridentes. A criança é fruto do antigo relacionamento da apresentadora com o ator Duda Nagle.



Nos comentários das publicação, Sabrina contou que a filha está radiante com a nova integrante da família. "A Zoe está em uma felicidade sem fim. Seu coração é lindo. Amo muito vocês", declarou a apresentadora. A adoção também emocionou internautas. "Seja feliz Belzinha! Agora você tem a família que tanto mereceu", expressou uma seguidora. "Que lindo! Adote", disse outra pessoa. "A Belinha é um 'fiapo de manga'", brincou uma quarta pessoa, com "emoji" de coração.



