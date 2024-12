Poze do Rodo critica emissoras e artistas - Reprodução do Instagram

Poze do Rodo critica emissoras e artistasReprodução do Instagram

Publicado 20/12/2024 17:50

Rio - O cantor Poze do Rodo, de 25 anos, usou as redes sociais na quinta-feira (19) para desabafar sobre a falta de convites para participar de programas de emissoras de TV. Em uma série de Stories no Instagram, o funkeiro criticou tanto as empresas de comunicação quanto outros artistas, apontando práticas que ele considera falsas.

"Minhas músicas, meus vídeos em família, meus memes rolam em tudo quanto é canal, mas nunca me chamaram para nada. Vocês acham que vou mudar meu jeito de ser para isso? Não! Eu sou o que sou, não sou duas caras", afirmou Poze, demonstrando descontentamento com o que enxerga como exclusão.

O cantor também disparou contra colegas de profissão que, segundo ele, tentam se moldar para atender a padrões. "Não consigo ser como muitos irmãos bons que estão se perdendo nesse caminho, forçando tanto que chega a ficar feio. Um bocado de gente que nem precisa disso", criticou.

Entre as práticas que o incomodam, Poze mencionou artistas que usam promessas de prêmios para engajar os fãs. "Cantam que são os reis da mídia, mas ficam no Instagram iludindo fã para comentar em foto porque querem engajamento. Oh, mundinho sujo e maldoso! Vocês não precisam disso", afirmou, antes de reforçar que suas publicações alcançam milhões de curtidas sem apelar para estratégias que considera desonestas.

No fim do desabafo, o funkeiro fez um apelo à autenticidade e mandou um recado direto: "Eu sempre falo: só tem brabo nessa p*rra. Parem com essas mirongas. Desabafo foi feito", concluiu.