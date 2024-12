Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda - Reprodução/Instagram/ maririghez

Publicado 20/12/2024 09:10

Rio - Na reta final da gestação, Graciele Lacerda compartilhou com os seguidores as imagens de um ensaio gestante realizado junto do marido Zezé Di Camargo. A influenciadora digital espera a chegada de Clara, primeira filha com o sertanejo.

fotogaleria "Um ensaio gestante pra chamar de nosso", comemorou Graciele.