Ana Maria Braga e Tati Machado Reprodução/Instagram

Publicado 20/12/2024 10:41

Rio - Após o anúncio da gestação de Tati Machado no "Mais Você" , Ana Maria Braga compartilhou nas redes sociais um vídeo de uma conversa com a apresentadora no camarim da atração matinal. No papo, a mais nova mamãe revelou a expectativa do marido, Bruno Carneiro, que aguardava o momento da revelação.

"Ele ia arrumar a casa, né? Aí ele falou: 'Tati, eu não fiz nada!' Eu nunca esperei tanto o programa passar. Parecia que não passava... Aí ele: 'Fiquei de um lado para o outro no sofá!' E eu falei: 'Você devia ter vindo!' Ele falou: 'Não, Tati, se eu for, a Ana vai jogar o microfone para mim e eu vou morrer. Eu não vou'. E eu falei: 'Então, tá, mozão!'", detalhou.

Ana Maria Braga comentou a felicidade com a notícia na legenda da postagem. "Ah, a alegria e a emoção do primeiro filho, da gravidez, do que virá… toda boa sorte do mundo, minha lindinha. Agora vamos cuidar, @tati".