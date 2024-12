Deolane Bezerra teve passaporte recuperado após apreensão da justiça - Reprodução/Instagram

Deolane Bezerra teve passaporte recuperado após apreensão da justiçaReprodução/Instagram

Publicado 21/12/2024 08:52 | Atualizado 21/12/2024 11:34

Rio - Deolane Bezerra usou as redes sociais para comemorar a devolução de seu passaporte, que foi apreendido durante a Operação Integration. A influenciadora chegou a ser presa por suspeita de integrar um esquema de lavagem de dinheiro e envolvimento com jogos ilegais.

fotogaleria

"Voltou. Olha as coisas melhorando", celebrou a advogada.

Deolane Bezerra a mãe, Solange Bezerra, foram presas no início de setembro e levadas para a Colônia Penal Feminina do Recife. A influenciadora recebeu alvará de soltura, mas foi detida novamente por ter descumprido as medidas cautelares impostas pela Justiça. Uma delas teria sido o momento em que deu entrevistas para reclamar da prisão e se declarar inocente ao ganhar liberdade pela primeira vez. Ela foi transferida para a Colônia Penal Feminina de Buíque, que fica cerca de 270 km do Recife.

No dia 24 de setembro, Deolane foi solta de novo após ordem do desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, da 4ª Câmara Criminal de Recife. A mãe da advogada conseguiu a liberdade no mesmo dia em decisão judicial que concedeu um habeas corpus que beneficiou 18 investigados por lavagem de dinheiro e jogos ilegais.