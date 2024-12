Amiga de Preta Gil atualiza estado de saúde: ’Tudo como programado’ - Reprodução / Instagram

Publicado 21/12/2024 10:40 | Atualizado 21/12/2024 11:51

Rio - A amiga de Preta Gil, Malu Barbosa usou as redes sociais, na manhã deste sábado (21), para atualizar o estado de saúde da cantora que passou por uma longa cirurgia . A artista foi submetida a um procedimento de aproximadamente 18 horas no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para retirada de tumores localizados em quatro partes diferentes do corpo.

"Por aqui tudo bem! Tudo como programado! Obrigada pelas mensagens e pela energia positiva. Preta é muito forte", escreveu Malu nos stories do Instagram. No registro, ela aparece nos corredores do hospital, já que está acompanhando a amiga.



Nesta quinta-feira (18), Preta deu entrada no hospital para realizar o procedimento . "Aqui estou eu, mais uma vez diante de uma cirurgia muito grande, mas minha fé, minha vontade de viver é maior que tudo! O sentimento agora é de gratidão e muito amor no coração. Gratidão por poder me tratar, por estar cercada de médicos muito competentes, um amor que transborda vindo da minha família dos meus amigos e de vocês! Amanhã a cirurgia começa muito cedo, e pedi a minha equipe que informem vocês! Rezem por mim! Meu filhote está aqui comigo, cuidando da mãezinha dele. Te amo, Francisco Gil", escreveu.A longa cirurgia teve início na manhã de quinta-feira (19). Malu tranquilizou os fãs sobre o estado de saúde da filha de Gilberto Gil. "Sei que muitos estão mandando energias positivas pra Preta. Ela vai ficar bem! É uma cirurgia demorada mesmo e tudo foi programa pra ser feito com calma e tranquilidade. Assim que tivermos mais informações, voltamos pra falar! Ela está com os melhores e bem preparada. Sei que estamos todos ansiosos mas vai ficar tudo bem".

Nesta sexta-feira (20), o filho da cantora contou que o procedimento cirúrgico havia acabado. "Tudo em paz aqui! A cirurgia da minha mãe terminou e está tudo bem com ela. Obrigada por toda energia positiva! Ela é uma guerreira e passou por mais essa. Seguimos fortes! Muito amor, axé", disse Francisco. Por conta da duração do procedimento e controle da dor, Preta está sob efeito da sedação até este sábado (21).