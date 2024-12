Isabelle Nogueira ganha festa surpresa e buquê de flores do noivo, Matteus Amaral - Reprodução de vídeo / Instagram

Isabelle Nogueira ganha festa surpresa e buquê de flores do noivo, Matteus AmaralReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 21/12/2024 09:29 | Atualizado 21/12/2024 11:48

Rio - A ex-BBB Isabelle Nogueira completa 32 anos neste sábado (21) e ganhou uma festa surpresa antecipada por amigos e familiares. Durante a celebração, na noite desta sexta-feira (20), a influenciadora recebeu um buquê de flores vermelhas do noivo, o também ex-BBB Matteus Amaral. A dançarina compartilhou registros nas redes sociais e fez um agradecimento.

fotogaleria

"Meu Deus, obrigada por ouvir todas as minhas orações, colher minhas lágrimas e realizar meus clamores. Por ser perdão e amor! Obrigada por me proteger e guardar com o Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo, meu melhor amigo, muito obrigada por nunca me deixar só. Por ser sempre presente e amigo fiel. Eu não seria nada sem Deus. Lembro de quando orei, ainda criança, por tudo o que tenho hoje. Obrigada, meu pai celestial", agradeceu Isabelle, através dos stories do Instagram.



A festa teve música ao vivo, drinks personalizados com e sem álcool, bolo e docinhos nos tons de vermelho e dourado. E as surpresas não foram poucas, já que a dançarina ficou impressionada ao receber um carro de som com mensagem de aniversário. "As melhores fãs do mundo. Obrigada", escreveu a ex-BBB.



A celebração ainda contou com a presença ilustre do Boi Garantido, um dos bois-bumbás do tradicional Festival Folclórico de Parintins, em que Isabelle desfila como cunhã-poranga. "Meu amor veio", comemorou a ex-BBB.

História do casal

Isabelle e Matteus engataram um romance na reta final do "BBB 24". Depois do fim do reality, eles continuaram se encontrando, apesar da distância. Em maio deste ano, o gaúcho pediu a manauara em namoro. Matteus pediu Isabelle em casamento em frente a um castelo da Disney, em Paris, na França, em novembro. O casal publicou fotos e dividiu a novidade com os fãs através do Instagram.