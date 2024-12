Larissa Tomásia desabafou sobre onda de críticas que recebeu - Reprodução/Instagram

Larissa Tomásia desabafou sobre onda de críticas que recebeu Reprodução/Instagram

Publicado 21/12/2024 13:41

Rio - Larissa Tomásia surgiu aos prantos nas redes sociais neste sábado (21) depois das críticas que recebeu por enviar um áudio falando que estava esperando Sacha Bali, com quem viveu um breve affair em "A Fazenda 16", logo após a final do reality show. A influenciadora decidiu se manifestar à pedido dos familiares.

fotogaleria "É a primeira vez que eu venho demonstrar uma fraqueza minha. Ontem, infelizmente, durante a dinâmica do Faro, eu tive uma crise de ansiedade após eu ser exposta mais uma vez. E quero explicar toda a situação - não por mim, mas pela minha família, a pedido da minha mãe", iniciou.

"Eu acho que, de todos esses anos que eu trabalho com internet, esse período tem sido o mais difícil pra mim. Porque eu nunca achei que eu demonstrar carinho por alguém dentro de um reality fosse tomar a proporção que tomou aqui fora. Sendo que não adianta eu falar, não adianta as pessoas falarem, que o que acontecia lá dentro era outra realidade. Mas enfim...", disse.

A ex-peoa afirmou que o áudio foi tirado de contexto e queria só uma conversa com o vencedor do programa. "No dia que anunciaram o campeão, teve a Cabine de Descompressão. E aí eu vi o Sacha falando sobre mim, que eu era uma pessoa maravilhosa, que tinha vontade de conversar comigo, que queria entender as coisas. Eu mandei uma mensagem para o Selfie, falando: 'Avisa para o Sacha que eu estou esperando ele para a gente conversar'. Ele falou: 'Manda um áudio'. Eu fui e mandei, e ele mostrou esse áudio na Cabine", explicou.

"Por que estou vindo falar isso aqui? Porque, infelizmente, o Selfie expôs o áudio ao vivo e deu a entender outra coisa relacionada a meu respeito, e isso está afetando muito a minha família. Eu nem ia falar nada, mas a minha mãe pediu para eu falar. Eu sempre fui uma boa amiga, uma boa filha, eu sempre tratei muito bem as pessoas, com muito carinho. Eu tive uma boa educação, eu não sou uma mulher vulgar. E eu acho injusto as coisas que eu estou passando. E a própria pessoa, que também está envolvida, não se pronunciar".

Larissa ainda falou do arrependimento pelo excesso de carinho que demonstrou no reality rural. "Gente, de verdade, eu estou cansada. Porque toda a minha vida eu sempre fui uma pessoa esforçada, de correr atrás dos meus sonhos, sem passar por cima de ninguém. E até pessoas próximas a mim no reality, que eu pensei que eram minhas amigas, nem vieram me ver. O meu único arrependimento desta A Fazenda foi eu ter demonstrado carinho demais. Foi eu ter priorizado uma pessoa enquanto a casa inteira estava contra ele. Eu era a única que defendia", finalizou.