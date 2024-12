Lívia Andrade - Reprodução/Instagram

Lívia AndradeReprodução/Instagram

Publicado 22/12/2024 07:46 | Atualizado 22/12/2024 08:02

Rio - Lívia Andrade foi hostilizada no palco do Festival Villa Mix, em São Paulo, no último sábado (20). O público do evento se irritou com o aviso sobre o cancelamento das apresentações de Gusttavo Lima e da dupla Matheus e Kauan e recebeu a apresentadora com gritos de "Ei, Villa Mix, vai tomar no c*".

"Eu sinto muito, não gostaria de estar aqui dando essa má notícia para vocês", disse a ex-SBT, que anunciou que o público seria ressarcido com um ingresso para a próxima edição do festival e um desconto de 50% em bebidas.

Nas redes sociais, a equipe de Gusttavo Lima explicou que o show foi cancelado por motivo de saúde . "Por volta das 14h, [o artista] teve um desconforto gastrointestinal e foi medicado, mas no final da tarde necessitou ser encaminhado a um hospital para mais cuidados. O cantor segue hospitalizado para realização de exames e o tratamento necessário."

A dupla Matheus e Kauan alegou que a impossibilidade da apresentação foi motivada por falta de cumprimento do horário. "Os artistas lamentam o ocorrido. Certos de contarmos com a compreensão dos fãs, jornalistas e radialistas, esperamos nos encontrar em breve", informou em nota.