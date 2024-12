MC Loma exibiu resultado de procedimento estético - Reprodução/Instagram

Publicado 22/12/2024 09:54

Rio - MC Loma, de 22 anos, mostrou aos seguidores o resultado das cirurgias estéticas que realizou em novembro. A influenciadora gravou um vídeo em frente ao espelho para atualizar sobre a lipoaspiração e os implantes de silicone que colocou nos seios.

"Gente, eu tirei as placas para mostrar para vocês, porque eu fico toda quadrada com elas. Olha essa cintura! Falem dela, mas falem baixo, viu? Não vejo a hora de colocar um biquíni", falou.

Nas redes sociais, MC Loma comemorou a realização dos procedimentos. "Depois de emagrecer 17kg com muito esforço, consegui realizar o meu maior sonho que era mexer na minha barriga que sempre me incomodou… e além disso colocar meus peitinhos. Agradecer essa equipe maravilhosa que cuidou e estão de mim com o maior carinho".