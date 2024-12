William Bonner detalha acidente que causou fratura no braço - Reprodução de vídeo / Instagram

William Bonner detalha acidente que causou fratura no braçoReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 22/12/2024 13:02 | Atualizado 22/12/2024 13:17

Rio - Willian Bonner, de 61 anos, utilizou as redes sociais, na noite deste sábado (21), para detalhar o acidente que o deixou com uma tipoia no braço esquerdo e a mão direita imobilizada . O jornalista, que tropeçou enquanto praticava exercícios, explicou que recuperação deve levar quatro semanas.

"Resolvi dar uma volta na Lagoa Rodrigo de Freitas inteira. Considerando quando saio de casa, passa de 8km o circuito, um exercício bom. Desses oito e tal, corri 2km, coisa que eu não fazia há muito tempo. Estava todo orgulhosão... 61 anos, correndo 2km... 'agora eu vou retomar minha forma física!'. Aí eu tropecei", disse o âncora do "Jornal Nacional", da TV Globo, em tom descontraído.



O jornalista explicou que machucou a mão e o braço para se proteger. "Fiz o que todo mundo faz intuitivamente. Você estica os braços para proteger o rosto. Da mão direita, quebrou um ossinho chamado trapézio. Na esquerda, não quebrou nada, mas o impacto foi muito forte. O tal do vetor de força foi destruir a cabeça do rádio [osso do antebraço]. Fatiou a cabeça do rádio", completou.



Bonner destacou que não precisará de cirurgia e que a recuperação deve levar quatro semanas. "Como não saiu do lugar, não preciso operar. Mas foi isso o que aconteceu. São quatro semanas para as coisas se estabilizarem. Tranquilo! Fico sem a mão direita, sem o braço esquerdo e vida que segue", brincou.

Entenda



Mais cedo neste mesmo dia, o jornalista compartilhou com os seguidores que sofreu uma lesão enquanto praticava exercício. Ele publicou uma foto usando tipoia no braço esquerdo e com a mão direita imobilizada e recebeu apoio de internautas. Ele explicou que o acidente ocorreu após um tropeço a 400 metros de sua casa. Naquele momento, Bonner não forneceu mais informações sobre a gravidade da lesão.