Facundo Connio pediu Ana Hikari em casamento - Reprodução/Instagram

Publicado 22/12/2024 14:52

Rio - Ana Hikari organizou uma festa para comemorar o aniversário de 30 anos e foi surpreendida com um pedido de casamento do namorado, o chef uruguaio Facundo Connio. A celebração ocorreu em São Paulo, no último sábado (21).

fotogaleria Com decoração inspirada nas festas de debutante, a atriz dançou uma valsa com o namorado, que usou o momento para se ajoelhar e mostrar a aliança de compromisso para a artista.

Recentemente, Ana Hikari usou as redes sociais para revelar que o tema da festa foi inspirado em Mila, sua personagem na novela "Família é Tudo". "Eu nunca tive festa de debutante, então no dia da gravação eu me diverti TANTO! A equipe inteira de figurino testando as roupas, a equipe de caracterização empenhada e rindo pra fazer a make de brilho, os cachos de babyliss de princesinha…Eu me senti tão realizada fazendo isso que eu decidi nesse dia que minha festa de 30 vai ser tema debutante e o dresscode é FESTA DE 15! Boa sorte aos meus amigos".