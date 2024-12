Pedro Sampaio ganha declaração de aniversário do namorado: ’Grato por tê-lo em minha vida’ - Reprodução / Instagram

Publicado 22/12/2024 12:17

Rio - O cantor e DJ Pedro Sampaio completou 27 anos neste sábado (21) e comemorou com uma festa intimista, ao lado de amigos e familiares. Através das redes sociais, o artista recebeu várias declarações de aniversário, incluindo do namorado, o estudante de moda Henrique Meinke.

"Hoje é o seu dia, 'mor'! Fico muito feliz por poder comemorar mais um ano ao seu lado. Sou profundamente grato por tê-lo em minha vida e por compartilhar tantos momentos especiais com você. Que este novo ciclo seja repleto de alegria, prosperidade, amor e sucesso. Você merece tudo de melhor que a vida pode oferecer. Te amo muito", escreveu o estudante de moda na legenda da publicação. Henrique também compartilhou um compilado de fotos ao lado do amado. Discretos, o casal está junto desde 2022.Artistas também fizeram homenagens ao aniversariante. "Parabéns para esse insuportável do meu irmão que infelizmente a vida me fez amar e aturar. Te amo muito", declarou Luísa Sonza nos stories do Instagram. "Feliz aniversário, coisa linda. Você é uma das pessoas mais gente fina que eu conheço. Merece o mundo e tudo de melhor", desejou Marina Sena. "Feliz aniversário", expressou Lulu Santos.Na mesma rede social, Pedro mostrou que comemorou com uma festinha em casa, com direito a bolo e muitos docinhos. O DJ mostrou que foi criticado por um internauta: "Cheio do dinheiro e essa 'festinha de pobreta'. Tem gente que não sabe ser feliz mesmo", disparou um usuário do Instagram. Pedro, então, rebateu. "Desculpe por não suprir suas expectativas vazias. Eu sou assim... Amo estar com a minha família. No meu aniversário o que eu mais quero é estar com eles, todos reunidos, como nos velhos tempos. Se você não sabe o valor desse sentimento, eu sinto muito, porque dinheiro nenhum no mundo traz isso", retrucou.Em março de 2023, o cantor compartilhou uma mensagem enigmática após especulações de que estaria namorando o modelo . "Onde há clareza não há miséria, porém é importante respeitar e entender o tempo de cada pessoa. Sei que posso contar com vocês. Agora sim... Bom dia! Tô focado preparando meu show para o Lollapalooza!", escreveu no Twitter. Durante seu show no festival, ele assumiu ser bissexual