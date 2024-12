Iza com a filha Nala, de 2 meses - Reprodução/Globo

Publicado 23/12/2024 08:00

Rio - Iza concedeu entrevista ao "Fantástico" para falar sobbre as mudanças em sua vida depois do nascimento da filha Nala, de 2 meses. Com a bebê no colo, a cantora de 34 anos relembrou a chegada da pequena e o abriu o jogo sobre o convívio com Yuri Lima, pai da menina.

"Nossa, a vida é muito mais maravilhosa agora que ela chegou. A Nala realmente me transformou numa pessoa melhor. Numa mulher mais completa. E tudo isso me deixa muito emocionada", disse. "A popstar, a mãe, a amiga, a filha, todas elas se encontram. Ela determina quem começa o turno, quem entra em turno, quem sai para descansar. Eu só fico muito feliz que eu consigo viver minha vida profissional sendo mãe", completou.

A artista revelou que deu à luz Nala quando estava com 38 semanas de gestação. "Meu ginecologista entendeu que a minha pressão estava começando a dar uma oscilada. Então a gente seguiu as orientações médicas e eu fiz uma cesárea, e foi muito bonito. Estava todo mundo cantando Stevie Wonder, todo mundo mesmo, até a anestesista. A música ''This is love!''. Ela nasceu na hora de 'Ma Cherry Amor'".

Na conversa com Maju Coutinho, Iza ainda detalhou a presença de Yuri Lima nos cuidados com a bebê. "Ele está 24 horas por dia presente. Isso é uma coisa que sempre foi muito importante para mim. A responsabilidade é de nós dois, né? E então ele fez uma escolha de ficar mais próximo. De estar mais presente. Ele veio para o Rio de Janeiro".