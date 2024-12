Mariana Ximenes dá boas vindas ao verão com mergulho no mar - Reprodução / Instagram

Publicado 23/12/2024 13:03 | Atualizado 23/12/2024 13:10

Rio - Mariana Ximenes, de 43 anos, publicou uma sequência de fotos no Instagram, nesta segunda-feira (23), para dar 'boas-vindas' ao verão. A atriz, que integra o elenco da novela das 21h da TV Globo, "Mania de Você", recebeu muitos elogios ao mostrar cliques em uma praia e mergulho no mar.

"Um compilado de verão, para dar boas-vindas à estação mais feliz do ano", escreveu Mariana na legenda do post. Nos registros, a artista apareceu mergulhando no mar, renovando o bronzeado, andando nas areias da praia e praticando stand-up paddle, um esporte que consiste em remar em pé sobre uma prancha.Os seguidores não economizaram nos elogios, através dos comentários da publicação. "Gatíssima", disse um internauta. "Que mulherão", expressou um usuário do Instagram. "Ela é linda", opinou um seguidor. "Que beldade de mulher", elogiou outra pessoa.