Publicado 10/01/2025 14:44

Rio - O incêndio que atingiu Pacific Palisades devastou quarteirões inteiros na região de Malibu. Casas de milionários e celebridades, incluindo a mansão de Paris Hilton, ficaram em ruínas. Avaliada em US$ 8,4 milhões, a propriedade foi completamente destruída.



Paris Hilton voltou à sua mansão para registrar a destruição causada pelo fogo. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ela compartilhou o impacto emocional da tragédia. "Quando vi a notícia pela primeira vez, fiquei em choque total – não consegui processar. Mas agora, parada aqui e vendo com meus próprios olhos, parece que meu coração se partiu em um milhão de pedaços", revelou Paris.



Apesar da perda material, Paris Hilton confirmou que sua família, incluindo o marido Carter Reum, os filhos Phoenix e London, e seus quatro cachorros, está segura.



A socialite descreveu sua mansão como um lar onde momentos significativos da família aconteceram. “Esta casa não era apenas um lugar para viver. Era onde sonhávamos, ríamos e criávamos as mais belas memórias como uma família. Era onde as pequenas mãos de Phoenix faziam arte que eu guardarei para sempre, onde o amor e a vida preenchiam cada canto. Vê-la reduzida a cinzas… é devastador além do que consigo descrever”, disse ela.