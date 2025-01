Preta Gil - Reprodução do Instagram

Publicado 10/01/2025 10:24

Rio - Preta Gil, de 50 anos, falou sobre seu estado de saúde, em um vídeo publicado no Instagram, nesta sexta-feira (10), depois de passar por uma cirurgia de 21 horas no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, no dia 19 de dezembro, para retirar tumores localizados em quatro partes diferentes do corpo. A cantora disse que tem se dedicado em sua recuperação e demonstrou o desejo de voltar logo para casa.

"Olá, meus amores! Estou, aqui, no hospital me recuperando da cirurgia. Foi uma cirurgia muito, muito, extensa, muito importante, e que tem um pós-operatório muito difícil. Eu estou aqui vivendo um dia de cada vez, lutando, dando o meu máximo para ficar bem", afirmou a filha de Gilberto Gil.

Preta também se mostrou confiante em sua recuperação. "Doida para sair daqui o mais breve possível, mas tem uma jornada pela frente de recuperação, muita reabilitação e vai dar tudo certo, estou firme e forte. Em breve, estarei em casa, se Deus quiser", disse.

A cantora deixou a UTI no dia 31 de dezembro e passou o Réveillon acompanhada de familiares e amigos. "Amores, nesse fim de ano, venho dar a notícia de que saí da UTI! Meu coração está cheio de alegria por ter ao meu lado pessoas tão especiais, que me enchem de amor todos os dias e me fazem querer viver cada dia mais. E a felicidade foi em dobro: recebi essa homenagem tão linda e generosa da minha amada irmã Ivete Sangalo em Copacabana. Te amo e amo todos vocês que estão me enviando energias positivas todos os dias", contou antes da virada.

Luta contra o câncer



Preta Gil foi diagnosticada com um tumor no intestino em janeiro de 2023, mas anunciou a remissão da doença no final do mesmo ano. Contudo, em agosto de 2024, exames de monitoramento revelaram o retorno do câncer, com dois tumores nos linfonodos, um nódulo no ureter e metástase no peritônio. A cirurgia realizada em dezembro foi um procedimento extenso para a retirada dessas novos tumores, começando às 6h do dia 19 e terminando às 3h do dia 20.