Danielle Winits curte dia de praia no Maranhão com o marido, André GonçalvesReprodução / Instagram

Publicado 10/01/2025 09:13 | Atualizado 10/01/2025 09:15

Rio - Danielle Winits, de 51 anos, publicou no Instagram, nesta quinta-feira (9), fotos curtindo as férias no Maranhão ao lado do marido, o ator André Gonçalves, de 49, e os filhos, Noah, 16, e Guy, 13. O primogênito é fruto do antigo casamento da atriz com Cássio Reis. Já o caçula nasceu da relação anterior com Jonatas Faro, que a artista disse ser um pai ausente

"Saudades solares e isso foi ontem", escreveu a atriz na legenda da publicação. No compilado de fotos, Winits exibe as curvas vestindo um biquíni de oncinha enquanto aproveita as belezas naturais de Atins, nos Lençóis Maranhenses. Ela também mostrou que a família se divertiu em um passeio de barco. "Saudades solares e isso foi ontem", escreveu a atriz na legenda da publicação. No compilado de fotos, Winits exibe as curvas vestindo um biquíni de oncinha enquanto aproveita as belezas naturais de Atins, nos Lençóis Maranhenses. Ela também mostrou que a família se divertiu em um passeio de barco.

Entenda



Em dezembro, Danielle compartilhou detalhes da vida pessoal em entrevista ao podcast "Desculpa Alguma Coisa". A atriz fez uma reflexão sobre os três casamentos e destacou o papel importante do atual marido na vida dos filhos.



Quando questionada sobre sua relação com os ex-maridos, a atriz foi honesta: "Amiga é uma palavra forte, é quase um café expresso (risos). Eu gostaria [de ser amiga de ex], mas nem sempre tudo o que a gente gostaria é possível. O pai do Noah é um pai fantástico, é um pai presente. Meu segundo filho, eu tenho uma outra história, sou mãe solo e, sem dúvida, não é possível manter uma relação [amigável], o que é uma pena." Danielle ressaltou a importância de André Gonçalves no dia a dia de Guy. "Eu tive sorte de encontrar um companheiro, o Guy tinha cinco anos. Vai fazer oito anos [que estou com o André]."



Danielle e André não tem filhos juntos. O casal iniciou o relacionamento em 2016, mas em agosto de 2023 passaram por uma breve separação, antes da participação do ator no reality show "A Fazenda", da Record. "Eu não acreditava que aquele lugar seria para ele. De fato, não era. Pronto, falei. Nós estávamos com outras questões e foi mais uma coisa para que a gente desse um tempo. Não foi falta de amor. Temos uma família. Ele é um 'paidrasto' para o Guy", declarou ela, afirmando que acredita no casamento e que se vê velhinha ao lado de André.