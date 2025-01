Daniel Rocha e Vitória Strada curtem fim de ano no Rio Grande do Norte - Reprodução do Instagram

Daniel Rocha e Vitória Strada curtem fim de ano no Rio Grande do NorteReprodução do Instagram

Publicado 10/01/2025 07:44

Rio - Depois da confirmação de Vitória Strada no "Big Brother Brasil 25" , da TV Globo, Daniel Rocha lembrou os últimos momentos ao lado da amada, antes do confinamento, em uma publicação feita no Instagram, nesta quinta-feira (9). O ator também elogiou a artista, abriu o jogo sobre o relacionamento discreto deles e, claro, declarou sua torcida pela atriz, que embarcou na 'nave BBB' com o amigo Mateus.

"Antes de você embarcar nessa nova jornada, assistimos às nossas séries favoritas juntos! Cozinhei o seu prato preferido, aquela massa que você adora e diz que só eu sei fazer! E acredite, já até fiz só para mim, para me sentir mais próximo de você, agora que está confinada. Não vejo a hora de te ver ganhando a liderança. Assim, poderei te mandar uma mensagem, um carinho! O coração está apertado aqui, mas certamente vai suportar 100 dias, ansioso para ter você de volta", afirmou Daniel.

Em seguida, o artista se derreteu pela amada e pediu as pessoas serem gentis com eles. "Temos a oportunidade de acompanhar o dia a dia dessa mulher incrível, admirável, que respeito tanto e tenho a alegria de ter como namorada. Juntos, estamos construindo uma relação muito feliz. A todos que gostam de mim ou da Vitória, por favor, sejam gentis. Mesmo quando não simpatizamos com alguém, é importante manter a cordialidade, ainda que, nos dias de hoje, isso seja algo cada vez mais difícil", destacou.



Daniel também falou sobre o relacionamento discreto dos dois. "Sabemos que muitos vão tentar, de diferentes maneiras, gerar ruídos em nossa história. Uma história que estamos construindo de forma discreta, sempre visando preservar o amor de duas pessoas que compartilham a vida fora das câmeras.

Então, nós dois temos um pedido importante a todos vocês: Respeito, gentileza e amor. Com ela, e comigo, que seguirei aqui fora, torcendo e morrendo de saudades".

Por fim, o ator demonstrou torcida para Vitória. "Aos inúmeros fãs, vamos torcer juntos para que ela saia como a vencedora deste BBB 25! Meu amor, já estou contando os (100) dias para te ter por perto novamente...".