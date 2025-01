Irmãs Camilla e Thamiris do 'BBB 25' - Globo/Manoella Mello

Publicado 09/01/2025 18:54 | Atualizado 09/01/2025 19:05

Rio - Camilla Maia, de 34 anos, participante do BBB 25, traz uma história de luta e superação como trancista e mãe de dois meninos, Iker, de oito anos, e Akin, de dois. Integrante do grupo Pipoca, ela entra no reality acompanhada de sua irmã Thamiris, com quem divide não apenas laços familiares, mas também uma forte amizade e parcerias de vida.



Solteira, Camilla vive em Madureira, no Rio de Janeiro, com a mãe e os filhos, e compartilha o desafio de equilibrar a criação das crianças com o trabalho. "Eu gostaria de viver com meus filhos. Hoje eu sobrevivo. Eu consigo manter as coisas, mas não posso parar um dia. Quando eu paro, eu não tenho", desabafa. Trabalhando em casa, transformou um dos quartos em salão, onde passa horas atendendo clientes e garantindo o sustento da família.

O apoio da irmã Thamiris foi fundamental. As duas cresceram juntas e, apesar das brigas da infância, sempre mantiveram uma conexão forte, impulsionada pela mãe Edilza, que fazia questão de garantir a união das filhas.



Camilla também carrega uma história de empoderamento pessoal e profissional. Durante a pandemia, decidiu abrir um salão para se sustentar, mas precisou encerrar o negócio com a chegada do segundo filho. Hoje, ela segue trabalhando de casa e atendendo clientes fiéis. Sua habilidade como trancista ganhou destaque, inclusive, ao cuidar do cabelo da ex-sister Camilla de Lucas antes de sua participação no reality.



No reality, Camilla sonha com o apoio da cantora Ludmilla. Ela se define como uma pessoa "povão", com facilidade para fazer amizades e organização impecável para lidar com sua rotina. "Sou muito povão, faço amizade muito rápido, e sou muito organizada. Sou mãe, né? Tudo meu pra acontecer eu tenho que me organizar por dias".



Com oito tatuagens que carregam significados especiais, como a reprodução da primeira vez que o filho Iker assinou o nome, Camilla valoriza sua história e a dos filhos. Os nomes das crianças também refletem momentos marcantes de sua vida. Iker, o "Príncipe da Harmonia", foi escolhido para simbolizar a união das famílias. Já Akin, nome também incomum, foi escolhido para manter a originalidade.

Thamiris Maia



Thamiris Maia, de 33 anos, é nutricionista e moradora do Méier, no Rio de Janeiro. Extrovertida e determinada, Thamiris tem como principal motivação a família, especialmente a mãe e a avó. "Eu queria dar pra minha mãe uma qualidade de vida. Que ela possa passear, viajar, e que dê tempo ainda pra minha avó fazer isso com ela. Porque elas não tiveram oportunidade de nada. Então hoje eu busco em todas as minhas ações dar orgulho pra minha mãe. Hoje é tudo por ela", afirma.



Apesar das eventuais brigas, a relação com a irmã Camilla é um dos pilares da vida de Thamiris. Segundo ela, entrar no BBB ao lado de alguém tão próximo é um privilégio. "Não existe outra pessoa no mundo que me queira melhor do que a minha irmã. A gente pode se estressar, mas eu sei que a relação que eu tenho com ela é pra sempre. Minha mãe ensinou isso pra gente. Então, é com ela que eu conto sempre."



Thamiris trabalha atualmente com consultas particulares em nutrição e busca expandir sua atuação como influenciadora digital, focando em temas relacionados à sua área. Solteira, ela mora sozinha, mas mantém uma forte conexão com a irmã e a mãe.

Apesar de extrovertida, Thamiris não hesita em mostrar sua firmeza em situações de conflito. "A gente nunca está em situações em que a gente não se encaixa. A gente nunca se permite estar nesses lugares porque a gente não precisa estar, entendeu?", explica.



Sobre sua participação no programa, Thamiris está decidida a manter o foco no jogo e evitar relacionamentos amorosos que possam desviá-la de seus objetivos. "O Big Brother é um sonho da minha mãe. Olha que loucura, a gente teve que nascer, fazer o sonho dela acontecer e ela assistir. E eu acho que eu e Camila temos uma personalidade que cativa muitas pessoas que estão à nossa volta. E por que não o Brasil?", reflete.



Thamiris é frequentadora assídua do Baile Charme de Madureira e dona de muitas tatuagens. Além disso, ela já teve um breve envolvimento com o cantor Luccas Carlos.



Nos momentos de lazer, Thamiris se dedica a criar acessórios, esculturas de argila e pintar quadros, utilizando suas próprias obras para decorar o apartamento onde mora sozinha. Ela também gosta de fazer rimas e dançar sem aviso prévio, algo que acredita que irá repetir dentro da casa do BBB.