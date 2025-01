Denise Fraga narra despedida emocionante de sua mãe - reprodução Instagram

Denise Fraga narra despedida emocionante de sua mãe

Publicado 09/01/2025 16:35

Rio - Denise Fraga emocionou seus seguidores ao compartilhar a despedida de sua mãe, Wilma Fraga, que faleceu em decorrência de complicações causadas por enfisema pulmonar. A atriz publicou um relato em suas redes sociais detalhando os últimos dias ao lado da mãe, que esteve em cuidados paliativos durante seis meses.



Denise revelou que sua mãe foi internada oito vezes no último ano. Em quatro dessas ocasiões, Wilma chegou a enfrentar quadros críticos. "Me despedi dela achando que não teria dia seguinte por quatro delas", afirmou a atriz. Mesmo diante das dificuldades, Denise destacou a força e a resiliência da mãe. "Fênix exuberante, guerreira incansável, sempre surpreendente e rebelde, quase me fez acreditar na sua imortalidade", escreveu ela.

A atriz compartilhou aprendizados sobre os cuidados paliativos, mencionando o apoio recebido da equipe médica e a oportunidade de viver momentos únicos ao lado de sua mãe. "Depois de tudo que me ensinou na vida, aprendi também com ela que viver o processo da morte de alguém pode conter muita vida. E, ainda, beleza", disse.



Fraga também frisou a importância de criar memórias durante esse período. "É possível ainda se despedir de prazeres, ver coisas bonitas, sentir gostos e cheiros, abrir conversas que nunca se teve, inventariar memórias, pedir pra ela contar de novo aquela história engraçada e rir junto, apesar do fim."



Gratidão e despedida

Denise agradeceu aos profissionais e familiares que estiveram ao lado de Wilma durante sua jornada. Ela também relembrou um dos últimos pedidos da mãe: "Nessa reta final, minha mãe teve alguns pequenos e preciosos delírios. Num deles, pediu que escrevessem em seus braços em agradecimento às pessoas. Não fizemos exatamente isso, mas a imagem dessa mulher enterrada com a gratidão escrita à caneta nos braços estará pra sempre gravada na minha memória".



A atriz, que anunciou a morte de Wilma na última quarta-feira (8), prestou uma homenagem especial nos Stories do Instagram. Compartilhou uma foto da mãe e se declarou: "Depois de muitos ensaios de despedida, a mulher da minha vida faz finalmente a sua estreia como estrela. Prepare-se para tamanho brilho".