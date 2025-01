Lucy Ramos exibe pintura na barriga - Reprodução Instagram

Publicado 09/01/2025 14:56 | Atualizado 09/01/2025 14:58

Rio - Lucy Ramos, de 42 anos, mostrou a pintura artística feita em sua barriga, nesta quinta-feira (9). A atriz, que está grávida de sua primeira filha, Kyara, fruto do casamento com o ator Thiago Luciano, exibiu a arte em uma publicação feita no Instagram, e contou que teve ajuda da família para fazer o desenho.

"Nessa foto vemos uma protagonista que tem recebido muito carinho e atenção. E ao seu lado vemos eu e a caracterização dessa barriga que fez sucesso por aqui, viu? Amo quando a família embarca junto", escreveu na legenda.

Internautas comentaram na postagem da artista. "Ficou um amor! Kiarinha já tem memórias", disse um. "Show demais, minha linda atriz! Vocês estão arrasando muito! Saúde e sucesso pra vocês duas, e três com o maridão", afirmou outro. "Está muito linda. Criatividade e muito amor envolvido", comentou mais um fã.