Graciele Lacerda nega que Clara tenha nascido prematura Reprodução Instagram

Publicado 09/01/2025 12:30

Rio - Graciele Lacerda, de 44 anos, negou que a filha, Clara, fruto do casamento com o cantor Zezé Di Camargo, tenha nascido prematura. A influenciadora digital interagiu com seguidores, através de uma caixinha de perguntas, no Instagram, e explicou que a bebê nasceu pequena.

"A Clara não nasceu prematura. Ela nasceu de 37 semanas e três dias. Só é considerada prematura antes das 37. Ela nasceu pequenininha por conta de uma situação do meu parto que eu ainda vou contar para vocês. Sei que estou devendo esse relato de parto, mas não tenho tempo para parar e gravar, mas vou fazer isso, e daí vocês vão entender por que ela nasceu miudinha. Mas ela não é prematura", disse ela.

A influenciadora também contou que Clara não sente cólicas. "Zero cólica. A Clara não sofre com cólica e nem com gases. Ela é bem tranquila em relação a isso. Ela só come e dorme. Ela só chora quando está com fome, ela acorda e chora querendo peito. Colocou no peito, a paz reina", declarou.