Taís Araujo ensina Lázaro Ramos a mergulhar: ’Aula com a professora’Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 09/01/2025 09:16

Rio - Taís Araujo e Lázaro Ramos, ambos de 46 anos, compartilharem um vídeo no Instagram, nesta quarta-feira (8), aproveitando as férias em uma praia de Alagoas. No registro, a atriz ensina o maridão a mergulhar, divertindo famosos e internautas.

"Primeira tentativa de gravar um mergulho", contou o ator. Ao perceber que o objetivo não foi bem sucedido naquele momento, ele pediu orientações para a amada: "Tenho que levantar mais a bunda?". "Claro! Senão tu dá uma barrigada", explicou Taís.



Na segunda tentativa, o ator também não conseguiu mergulhar e o casal caiu na gargalhada. "E vamos de aula com a professora Taís", brincou Lázaro. "Bota a bunda pra cima pra ir de cabeça! Você faz de barriga", disse a atriz. Depois da explicação, o artista conseguiu o tão esperado mergulho. "Aê", comemorou Taís.



O ator também tentou gravar embaixo d'água, mas só conseguiu com a ajuda da filha, Maria Antônia, de 9 anos. O casal - que está junto há 20 anos - também é pai de João Vicente, de 12. "Até conseguir tirar fotos e gravar vídeos bem bonitos, a gente tenta algumas (na realidade muitas) vezes… Mas como é bom me divertir ao lado de quem eu amo", escreveu o artista na legenda da publicação.



