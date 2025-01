Rafa Kalimann - Reprodução/Instagram

Rafa KalimannReprodução/Instagram

Publicado 09/01/2025 16:27

Rio - Rafa Kalimann, de 31 anos, analisou as críticas que recebe por ter se arriscado na carreira de atriz. A influenciadora digital estreou em folhetins ao integrar o elenco de "Família é Tudo", trama das 19h da TV Globo que chegou terminou em setembro do ano passado.

fotogaleria

"Eu acho que é legítimo esse questionamento das pessoas. Eu entendo meu privilégio de ter saído do 'Big Brother' com a exposição, então eu conquistei esse espaço e o público que está me acompanhando. Mas eu respeito tanto esse ofício e abracei tanto essa oportunidade, com tanta disciplina, com tanto amor, que eu não aceito que desvalidem meus méritos e isso tem que ser levado em consideração", disse em entrevista ao 'Na Palma da Mari'.