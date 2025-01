Viih Tube e Eliezer celebram Natal em família - reprodução Instagram

Viih Tube e Eliezer celebram Natal em famíliareprodução Instagram

Publicado 09/01/2025 16:35

Rio - Viih Tube, de 24 anos, falou sobre os negócios que mantém com o marido, Eliezer, em entrevista ao podcast "Pod Sê". Mãe de Lua, de um ano, e Ravi, de um mês, a ex-BBB revelou detalhes sobre suas fontes de renda e como o casal compartilha os lucros.



fotogaleria

Entre os empreendimentos, Viih Tube destacou sua marca de produtos infantis, que inclui shows com personagens. "Está dando super certo. A marca segue sozinha e está indo muito bem, estamos crescendo cada vez mais. Dá uma tranquilidade para a gente não depender cem por cento da internet", contou.



Eliezer, por sua vez, está focado no mercado imobiliário. "Tudo a gente faz junto. Casamento, como família, tudo é uma coisa só. Ele está tocando esse negócio de alugar casas, voltado para o turismo, como em Gramado e perto de Maceió", explicou Viih. "Ele tem investido, e eu vou no lucro junto, porque a gente paga as contas juntos, e eu vou na onda", brincou.



O casal também mantém um negócio em sigilo. "Temos um negócio fora, que a gente evita falar que é nosso. Algo público, mas bem legal, que ninguém imagina", revelou a influenciadora, que ainda contou sobre um presente especial que deram à mãe dela: um restaurante.



Apesar das diversas fontes de renda, Viih Tube afirmou que a publicidade no Instagram continua sendo seu principal faturamento. "A minha empresa, Viih Tube, de publicidade, que eu trabalho no Instagram, é a que gera mais renda", disse ela, reconhecendo que seu rendimento supera o do marido.



"Eu acabo tendo mais dinheiro, porque eu tenho o meu e o dele. Eu nunca tive namorado, marido, que ajudasse a pagar as contas. Eu pagava tudo sozinha. Agora não. Tudo o que vem dele, mesmo sendo menos, ele divide tudo comigo. Então, é maravilhoso. O bichinho rala. Principalmente na marca Turma Tube, ele rala mais do que eu", garantiu.