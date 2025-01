Boninho faz compras com Ana Furtado em shopping do Rio

Rio - Boninho aproveitou a quinta-feira (09) para realizar compras em uma joalheria de um shopping na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Fora da TV Globo, o ex-diretor do "Big Brother Brasil" estava acompanhado da mulher Ana Furtado.

O casal apostou em looks na cor preta compostos por camisa, calça jeans e tênis. A apresentadora ainda completou o figurino com uma jaqueta de couro. Boninho acenou para os fotógrafos e tirou fotos com fãs que estavam no local.

Em setembro do ano passado, Boninho anunciou que deixaria a TV Globo depois de 40 anos trabalhando na emissora . "Confesso que o plano era me aposentar nessa empresa que faz parte de quem eu sou e grande incentivadora da minha paixão. Mas aos 62 anos, é exatamente a paixão que tenho, que está mais forte que nunca, que me motivou a topar os novos desafios que surgiram. Sigo louco por fazer televisão e animado com as possibilidades que estão em meu futuro. Então, mesmo tendo uma proposta carinhosa da Globo para seguirmos juntos, decidi seguir para novos rumos, com desafios que a posição que estava nem sempre me permitia", comunicou nas redes sociais.

