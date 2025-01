Marcos Harter e Emilly Araújo no ’BBB 17’ - Reprodução/Globo

Publicado 09/01/2025 16:38

Rio - O depoimento de Emilly Araújo ao documentário que celebra as 25 edições do "Big Brother Brasil" sobre o relacionamento que teve com Marcos Harter no reality show não foi bem recebido pelo médico cirurgião plástico, que usou as redes sociais, nesta quinta-feira (9), para debochar da vitória da gaúcha no "BBB 17" e xingar a TV Globo.

Nos Stories, do Instagram, Marcos fez uma série de publicações em que, mesmo sendo expulso do reality, acusado de violência contra Emilly, diz ter saído melhor do programa do que ela pelo fato de ser médico.

"Se você chegasse na reta final do 'BBB' e tivesse que optar entre: 1º lugar + 1,5 milhão + sair sem profissão aqui fora ou ser expulso + sem prêmio em dinheiro, mas com uma profissão aqui fora (profissão: médico cirurgião plástico)", escreveu ele, que ainda acrescentou um emoji com expressão pensativa.

Em seguida, ele compartilhou uma planilha que mostra que a clínica dele teve um faturamento de R$ 9.212.722,88 nos meses de julho, agosto, setembro, outubro e novembro. "Entrei de férias em 30 de novembro de 2024 e volto só em 1º de fevereiro de 2025. Vamos para o nono ano de muitas cirurgias", completou.

Logo depois, Marcos publicou um vídeo em que mostra sua clínica e debochou: "Quem afinal ganhou mai$ com o 'BBB17'? #BeijoHaters". O médico, então, compartilhou o e-mail em que recebia a proposta para fazer parte do documentário e xingou a Globo, além de debochar da participação de Emilly: "Por tudo isso você não vai me ver chorando as pitangas na globolixo no especial de 25 anos de 'BBB'".

Durante sua participação no especial de 25 anos do "BBB", Emilly Araújo chorou ao relembrar o relacionamento tóxico que viveu com Marcos Harter dentro da 17ª edição do reality show. Ela contou que ainda tem medo de tocar no assunto e revelou o motivo de não ter denunciado o cirurgião plástico na época.

"Ainda tenho medo de falar sobre isso porque eu fui muito atacada por ter sido agredida, como que isso é possível? [...] Para denunciá-lo eu tinha que vê-lo no tribunal, foi por medo. É lógico que a mulher tem direito de uma medida protetiva, eu não sabia", desabafou.