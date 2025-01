Brooke Shields - Reprodução/Instagram

Publicado 09/01/2025 15:02

Rio - Brooke Shields desabafou sobre uma experiência abusiva durante uma cirurgia que sofreu no passado em seu livro de memórias 'Brooke Shields Is Not Allowed to Get Old: Thoughts on Aging as a Woman', previsto para chegar às livrarias no dia 14 de janeiro. A atriz e modelo revelou que um médico fez um procedimento íntimo sem sua permissão.

Em trecho da publicação antecipado pela revista Us Weekly nesta quarta-feira (8), a atriz, de 59 anos, disse que tudo começou quando seu ginecologista recomendou uma cirurgia para redução dos lábios maiores da vagina, quando ela estava com 40 anos. A ideia seria para aliviar alguns sintomas que ela sentia como sangramento e assadura na região.

Após a cirurgia, o médico responsável contou à paciente que, além da reduzir os grandes lábios, havia feito também um "rejuvenescimento vaginal". O procedimento deixou o canal vaginal da atriz mais estreito. "Ele me informou que deu um pequeno bônus", recordou



"[O médico] legitimamente me explicou com orgulho que ele me deu um 'dois por um'... Parecia como uma invasão, como um estupro bizarro de algum modo", desabafou a atriz.

Em seu relato, Brooke Shields pediu desculpas a quem possa se incomodar e disse que sua intenção é ajudar outras mulheres que enfrentam o mesmo tipo de violência.



"Estaria mentindo se dissesse que não estou envergonhada ao compartilhar essas informações íntimas. Mas, se quisermos mudar o jeito que falamos sobre a saúde das mulheres, precisamos trazer os assuntos desconfortáveis, mas muito reais. A vergonha não é mais uma opção", completou.