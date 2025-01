Monique Evans usa vestido de R$ 40 mil em casamento com DJ Cacá Werneck - Divulgação/ Friigoletto Fotografia

Publicado 09/01/2025 14:59

Rio - Bárbara Evans abriu o coração nas redes sociais sobre sua relação com a mãe, Monique Evans. Durante uma interação com seguidores na noite de quarta-feira (8), a modelo foi questionada sobre o vínculo entre mãe e filha e confirmou que as duas estão afastadas, destacando que a decisão partiu de Monique.



"Vamos para a verdade dos fatos. Faz tempo que as pessoas desconfiam que a gente não se dá bem. Sim, nós não nos entendemos muito bem, minha mãe tem depressão e borderline. Sempre dei muito carinho e amor! Tentei ser o mais presente possível. Nós moramos muito longe. Ela é casada com a Cacá [Werneck]. Eu vi um vídeo falando para eu largar a minha família e ir cuidar dela. Não! Eu tenho a minha família e eles precisam de mim", afirmou a influenciadora.



Bárbara pediu respeito à decisão de sua mãe. "Eu tenho 3 filhos, marido, 3 cachorros e trabalho. Estamos afastadas, por opção dela! E peço que respeitem esse momento. Não irei mais me pronunciar sobre esse assunto", completou.



Ao ser questionada se sentia vergonha de ser filha de Monique Evans, Bárbara foi categórica. "Claro que não! Eu tenho muito orgulho! Mas cada um segue a sua vida e faz escolhas diferentes. E nós precisamos aceitar", finalizou.