Fernanda Torres registra incêndio em Los AngelesReprodução / Instagram

Publicado 09/01/2025 14:09 | Atualizado 09/01/2025 14:32

Rio - Após conquistar o Globo de Ouro, Fernanda Torres se viu obrigada a alterar sua programação em Los Angeles. A atriz estava promovendo o filme 'Ainda Estou Aqui' nos Estados Unidos quando os incêndios florestais na região afetaram a qualidade do ar e colocaram a cidade em risco.



Preocupada com a situação, Fernanda usou suas redes sociais para comunicar aos seguidores a mudança de planos. Ela tranquilizou os fãs com uma mensagem direta: "O ar de Los Angeles estava muito ruim, então viemos para um local seguro, totalmente fora do incêndio. Fiquem tranquilos, estou bem. Um abraço da Fernanda”.Os incêndios não afetaram apenas a segurança de quem mora na região, mas também causaram o cancelamento de eventos importantes. Um dos compromissos de Fernanda, a participação no famoso programa de entrevistas Jimmy Kimmel Live, foi adiado devido à situação de emergência em Los Angeles.Com o cenário crítico, a agenda de Fernanda Torres foi interrompida, mas a prioridade foi garantir sua segurança. A atriz segue em um local fora da área de risco, longe dos incêndios que têm impactado diversas partes da Califórnia.