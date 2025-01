Duda Reis comenta sobre amamentar a filha - Reprodução Instagram

Publicado 09/01/2025 11:07 | Atualizado 09/01/2025 11:14

Rio - Duda Reis, de 23 anos, comentou sobre a experiência de amamentar a filha, Aurora, fruto do seu casamento com o empresário Edu Nunes, uma semana depois de dar à luz a bebê. Durante uma interação com os seguidores através de uma caixinha de perguntas, nesta quarta-feira (8), a modelo contou que ainda não sabe como está se sentindo, e ainda revelou que pretende mostrar o rosto da pequena em breve.

"Estou tentando ainda me entender. Eu dou algumas vezes o peito. Mas confesso que ainda estou tentando entender. Eu ainda não sei se eu amei. Eu fiquei me sentindo bem culpada por isso nesses dias. Eu não sei se eu amo", disse ela.

Duda relatou que é um assunto muito pessoal. "Meu peito machucou algumas vezes, de sangrar mesmo. Eu não sei, é isso. É muito pessoal e nem sei se deveria estar falando isso, porque sei que abre portas para muitas coisas. Eu sempre ordenho e quando não estou me sentindo à vontade dou o leite na mamadeira"

A influenciadora digital também explicou porque ainda não mostrou o rosto de Aurora. "A gente vai mostrar. É que tem muita gente importante na nossa vida pessoal que a gente quer que consiga conhecer ela pessoalmente, antes de descobrirem, pela internet, de verem pela internet, né? Por isso que a gente tá demorando pouquinho. Não é por nada, não. Vocês acompanham a gente tanto, torcem tanto por nós, torcem tanto por mim, pela minha família, que não existe a possibilidade de vocês não participarem disso também", declarou.