Virginia Fonseca ganha buquê de flores do marido, Zé Felipe, após passar por cirurgiaReprodução / Instagram

Publicado 09/01/2025 11:05

Rio - Virginia Fonseca, de 25 anos, mostrou nos stories do Instagram, na manhã desta quinta-feira (9) um presente que recebeu do marido, o cantor Zé Felipe, de 26. A influenciadora digitou ganhou buquê de flores com mensagem romântica, após passar por uma cirurgia para retirar hérnia umbilical e por uma mastopexia

"Meu amor, que Deus abençoe sua recuperação. Você está linda. Te amo", declarou o maridão da influenciadora, através do cartão que veio junto com o buquê de rosas brancas. "Meu gato sempre fofo. Te amo, amor", se "derreteu" a influenciadora. O casal - que está junto há quatro anos - é pai de Maria Alice, de 3 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de quatro meses.Nesta terça-feira (7), Virginia mostrou o resultado da cirurgia, destacando que não fez nenhuma lipo. "Se estão vendo esses stories, provavelmente deu tudo certo. Hoje irei tirar a hérnia do umbigo. Eu tenho hérnia, com as gestações ela saiu para fora, depois da Maria Flor. Depois da Maria Alice eu voltei a usar piercing, e depois da Maria Flor não consegui mais voltar com meu piercing porque ficava torta por conta da hérnia, me incomodava bastante. E vou fazer a mastopexia no peito, aproveitar e já arrumar meu peito.", iniciou."Antes que falem que eu fiz outra lipo, pelo amor de Deus, gente. Eu não fiz outra lipo não. Eu fiz a hérnia umbilical. Tá vendo que está tampadinho? E fiz a mastopexia no peito, aquele corte da auréola. Porque depois de três filhos, não é mais peito, é teta. Era, né", disse ela.