Cíntia Chagas é especialista em comunicaçãoReprodução / Instagram

Publicado 09/01/2025 08:38

A especialista em comunicação Cíntia Chagas causou polêmica ao opinar sobre a postura da Fernanda Torres ao receber o Globo de Ouro no último domingo (5) . Em vídeo publicado nesta quarta-feira (8) respondendo um seguidor, a influenciadora parabenizou a atriz pela conquista e elogiou o vestido utilizado na ocasião, mas ressaltou que ela não entrou no palco com o corpo totalmente alinhado.

"Em primeiro lugar, parabéns à Fernanda. Prêmio mais que merecido, afinal, ela é uma atriz espetacular. Com relação ao vestido, achei belo, belíssimo. Todavia, o que me chamou atenção negativamente foi a postura da Fernanda. Observem que, ao entrar no palco, ela entra com os ombros projetados para a frente, e assim permanece, quando, na verdade, ela deveria projetar os ombros para trás. Assim, ela ficaria elegantíssima", disse.

"Atentemo-nos à nossa postura. Esta pode valorizar uma vestimenta comum, como camisa e calça jeans, ou desvalorizar uma vestimenta sofisticada e belíssima", afirmou, na descrição do vídeo.

O comentário de Cíntia provocou reações entre internautas, e a maioria defendeu a protagonista de "Ainda Estou Aqui". "Sendo a primeira atriz brasileira a ganhar o Globo de Ouro, só de não ter desmaiado de emoção no caminho, subir as escadas e entregar um discurso lindo, está de bom tamanho", ponderou um usuário.

"Sim, a excelente atriz Fernanda Torres estava maravilhosa no Globo de ouro. Estava muito elegante", escreveu uma mulher. "O mais importante é a taça, o resto é ego de outras pessoas e não de Fernanda", digitou um homem.

Conquista inédita

Fernanda Torres conquistou sua estatueta pela atuação como Eunice Paiva no filme "Ainda Estou Aqui", dirigido por Walter Salles. Ela desbancou Angelina Jolie, Nicole Kidman, Pamela Anderson, Tilda Swinton e Kate Winslet na cerimônia realizada em Los Angeles, nos Estados Unidos, se tornando a primeira brasileira a conquistar o prêmio.

O longa retrata a história real de Eunice (1929-2018) e Rubens Paiva (1929-1971), ex-deputado federal e morto pela ditadura militar. O filme mostra a força da advogada e militante pelos direitos humanos após o marido ser levado pelos generais do regime.