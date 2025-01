Mel Maia - reprodução Instagram

Mel Maiareprodução Instagram

Publicado 08/01/2025 23:19 | Atualizado 08/01/2025 23:30

Rio - Mel Maia confirmou o término de seu namoro com o surfista português João Maria Ferreira, nesta quarta-feira (8). O casal estava junto há um ano. A atriz compartilhou em suas redes sociais que o relacionamento chegou ao fim de forma amigável. "Eu não queria expor", afirmou. “Vi que vocês perguntaram muito no direct sobre o meu namoro com o português safado, João Maria, se tinha acabado ou não, e eu não respondi porque não queria falar muito sobre isso”, explicou Mel.



A artista disse que o namoro terminou há algum tempo e que ambos decidiram manter a amizade. "Porém, terminamos superbem, somos amigos. Terminamos antes mesmo de ele vir para o Brasil. Antes dele vir, estávamos mais como amigos do que como namorados", contou.



A artista disse que o namoro terminou há algum tempo e que ambos decidiram manter a amizade. "Porém, terminamos superbem, somos amigos. Terminamos antes mesmo de ele vir para o Brasil. Antes dele vir, estávamos mais como amigos do que como namorados", contou.

Mel garantiu que o fim do namoro foi a escolha mais sensata para os dois. "A gente decidiu terminar, e tudo bem. Ficamos amigos, né? A gente se ama muito, ele me ama, e entendemos que, como amigos, nossa relação vai durar mais", completou. Apesar do rompimento, ela destacou que os laços entre ambos continuam fortes. "Meus pais amam o João Maria, e os pais dele também me amam. Somos amigos, e tudo está em paz."



O surfista também usou suas redes sociais para confirmar o término. “Para quem está a perguntar, sim, eu e a Mel acabamos o relacionamento, porque decidimos que já não funcionávamos mais como casal. No entanto, somos muito amigos e vamos continuar a ser, porque fomos pessoas muito especiais na vida um do outro. Espero que entendam e respeitem a nossa privacidade”, declarou João.



Críticas e resposta aos internautas



A repercussão do fim do namoro gerou críticas direcionadas à atriz, que rebateu os comentários negativos. “‘Ah, porque ela terminou e tem outro. Ah, porque está sempre com alguém diferente.’ Gente, para de exagero. Tem muito famoso aí na internet, homem que é mil vezes pior, e vocês não falam nada, porque é homem. E quando é mulher, é rodada, é marmita”, disparou.



Mel enfatizou que todos têm o direito de viver suas vidas sem julgamentos. “Vocês esquecem que cada um faz o que quiser da vida. Eu nunca mais vou ser jovem de novo, nunca mais vou ter 20 anos. Minha vida é uma só, então eu acho que a gente tem que fazer o que quiser”, concluiu.