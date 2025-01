Deborah Secco e Maria Flor - reprodução Instagram

Deborah Secco e Maria Flor reprodução Instagram

Publicado 08/01/2025 21:22 | Atualizado 08/01/2025 21:23

Rio - Deborah Secco aproveitou as férias com a filha, Maria Flor, de 9 anos, em uma viagem para Orlando, Estados Unidos. Nesta quarta-feira (8), a atriz divulgou nas redes sociais registros do dia especial no parque da Universal.

Deborah e Maria Flor exploraram as principais atrações do local. As fotos mostram a dupla em cenários como o Globo da Universal, o Castelo de Hogwarts, as montanhas-russas e a lanchonete dos Simpsons. O passeio também incluiu momentos com figuras icônicas. Entre os personagens encontrados estavam Beetlejuice, a turma do Scooby-Doo e o tubarão do clássico Jaws.Deborah destacou a importância desses momentos ao lado da filha. "O melhor lugar do mundo para curtir como família. Criando memórias. Sempre me emociono aqui, vivendo tudo isso com a minha filha", escreveu na legenda das publicações.