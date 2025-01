Atriz Jamie Lee Curtis precisou sair de casa por causa dos incêndios que assolam Los Angeles - AFP

Publicado 08/01/2025 19:46

Rio - A atriz Jamie Lee Curtis usou as redes sociais para fazer um desabafo emocionante sobre os incêndios que assolam Los Angeles, nos Estados Unidos . Nesta quarta-feira (8), a artista revelou que precisou sair de casa por causa do fogo e que, provavelmente, o imóvel estaria consumido pelas chamas.

"Minha comunidade e possivelmente minha casa estão pegando fogo. Minha família está segura. Muitos dos meus amigos perderão suas casas. Muitas outras comunidades também", iniciou ela em seu perfil do Instagram.

"Existem tantos relatórios conflitantes. Com toda a tecnologia parece haver muito pouca informação. Por favor, poste fatos! Irá ajudar!", suplicou ela, que agradeceu aos bombeiros e à ajuda que vizinhos estão dando um para o outro.

"É uma situação terrível e estou grata aos bombeiros e a todos os bons samaritanos que estão ajudando as pessoas a saírem do caminho do incêndio. Os vizinhos cuidaram dos vizinhos. Todos nós consideramos tudo garantido porque todos estamos vivendo nossas vidas, mas quando isso atinge a sua comunidade, é particularmente chocante", seguiu.

"A vida nos termos da vida. Se alguma vez houve necessidade do uso da frase minha mão na sua, é agora. Cuidem um do outro. Fique fora do caminho e deixe os bombeiros fazerem o seu trabalho. Ore se você acredita nisso e mesmo que não acredite, ore por aqueles que acreditam", pediu, finalizando.

Em outra publicação, Jamie contou que, apesar dos estragos pela vizinhança, sua casa não foi atingida. "Nosso querido bairro se foi. Nossa casa está segura. Tantos outros perderam tudo. Ajude onde puder. Obrigado aos socorristas e bombeiros", agradeceu mais uma vez.