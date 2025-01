Carolina Dieckmann - reprodução Instagram

Publicado 08/01/2025 18:42

Rio - Carolina Dieckmann enfrentou críticas na internet ao comentar uma postagem de Fernanda Torres sobre o incêndio florestal em Los Angeles, nos Estados Unidos. Na quarta-feira (8), Torres publicou uma foto do céu coberto pela fumaça do fogo, acompanhada da legenda: "Em chamas". A atriz está na cidade para eventos relacionados ao filme Ainda Estou Aqui.Na sequência, Dieckmann respondeu com um comentário que dividiu opiniões: "Bem que podia ser só uma queimada de amor por você". A frase provocou reações negativas, principalmente devido à gravidade da situação em Los Angeles.O incêndio florestal, que se alastrou pela cidade desde a manhã, obrigou a evacuação de mais de 70 mil pessoas. As autoridades confirmaram a morte de duas pessoas e seguem monitorando os focos. Em meio à tragédia, o comentário de Dieckmann foi amplamente criticado.Uma usuária disparou: "Tem gente morrendo com esse fogo, coleguinha". Outra afirmou: "Garota... Pegou mal". Alguns internautas sugeriram que a atriz deveria ter evitado a declaração: "Era melhor ter ficado calada".Embora a maioria das reações tenha sido negativa, alguns fãs defenderam a atriz. Eles argumentaram que o comentário tinha um tom de brincadeira e não foi feito com intenção de minimizar a gravidade da situação. "O assunto é sério? É, mas ela só fez um trocadinho, assim como a Fernanda fez. Que amargor", comentou um seguidor.