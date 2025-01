Grazi Massafera e Rodrigo Simas enfrentam banheira de gelo em Noronha - Reprodução / Instagram

Grazi Massafera e Rodrigo Simas enfrentam banheira de gelo em NoronhaReprodução / Instagram

Publicado 08/01/2025 15:11

Rio - Os atores Grazi Massafera e Rodrigo Simas protagonizaram um momento inusitado nesta quarta-feira (8), durante as férias em Fernando de Noronha. A dupla decidiu enfrentar o desafio de entrar em uma banheira de gelo, atividade conhecida por seus benefícios terapêuticos, como alívio muscular e melhora da circulação sanguínea.

fotogaleria

Enquanto Grazi e Rodrigo aproveitavam a experiência gelada, outros famosos relaxavam na piscina do hotel onde estão todos hospedados. Entre eles, Sophie Charlotte, Xamã e Yanna Lavigne, estão desfrutando do cenário paradisíaco do arquipélago.



Além do banho de gelo, o grupo tem aproveitado trilhas, praias e a gastronomia local.