Vera Viel e Rodrigo Faro celebram férias em família - Reprodução Instagram

Publicado 08/01/2025 15:04

Rio - Rodrigo Faro, de 51 anos, e Vera Viel, de 49, celebraram as férias, depois do fim das sessões de radioterapia da modelo, para o tratamento de um câncer na coxa esquerda. O casal comemorou, em uma publicação feita no Instagram, a oportunidade de estarem curtindo esse momento em família.