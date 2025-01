Flávia Alessandra posa em cenário paradísico em Alagoas - Reprodução/Instagram

Flávia Alessandra posa em cenário paradísico em AlagoasReprodução/Instagram

Publicado 08/01/2025 22:21 | Atualizado 08/01/2025 22:22

Rio - Flávia Alessandra está de férias em São Miguel dos Milagres, Alagoas, e fez questão de compartilhar diversos cliques da viagem nas redes sociais. Nas imagens, postadas nesta quarta (8), ela aparece na praia com os amigos, as filhas Giulia, de 24 anos - fruto do relacionamento da atriz com Marcos Paulo -, e Olivia, de 14, e o marido, Otaviano Costa.



"Praia, família, paz, risadas… Milagres!", escreveu ela na legenda dos cliques.