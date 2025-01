Carolina Dieckmann - reprodução Instagram

Publicado 08/01/2025 21:53 | Atualizado 08/01/2025 22:04

Rio - Carolina Dieckmann se pronunciou nas redes sociais após ser criticada por um comentário em uma publicação de Fernanda Torres. A atriz havia respondido ao post sobre o incêndio florestal em Los Angeles, que Fernanda intitulou como "em chamas", com a frase: "Bem que podia ser só uma queimada de amor por você". O comentário gerou repercussão negativa, levando Carolina a excluí-lo e a esclarecer sua posição nos stories do Instagram.



Carolina explicou que sua intenção não foi causar polêmica, mas sim expressar carinho. "Acabei de excluir um comentário totalmente amoroso feito no post da Fernanda Torres por causa de interpretações maldosas... Que tristeza ter que explicar qualquer coisa relacionada ao afeto, principalmente em um momento em que a arte do Brasil está sendo historicamente reconhecida através do trabalho da Nanda e de tantos amigos queridos".A atriz também destacou a gravidade da situação em Los Angeles: "Porém, o que está acontecendo em Los Angeles é tão grave que não cabe nada a não ser lamentar. Diante de algumas manifestações resolvi apagá-lo para que nada seja mais importante do que o respeito ao que está acontecendo. Não cabe 'picuinha' de internet em um momento desses. Beijo".Desde o início do dia, autoridades de Los Angeles têm enfrentado dificuldades para conter os incêndios que atingem a cidade. Milhares de pessoas precisaram abandonar suas casas, muitas das quais foram destruídas pelas chamas. Até o momento, cinco mortes foram confirmadas.Na publicação original, Fernanda Torres compartilhou imagens do céu coberto por fumaça e com tons avermelhados, descrevendo o cenário alarmante. O comentário de Carolina foi amplamente criticado nas redes sociais, onde usuários afirmaram que a resposta "pegou mal" devido à gravidade do contexto.Repercussão nas redesO episódio gerou um debate sobre a interpretação de mensagens em momentos sensíveis. Apesar de apagar o comentário, Carolina reiterou que sua intenção era apenas demonstrar carinho, mas preferiu evitar que o foco saísse da tragédia em Los Angeles.