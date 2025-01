Luana Piovani - reprodução Instagram

Publicado 08/01/2025 17:20 | Atualizado 08/01/2025 17:21

Rio - Luana Piovani usou suas redes sociais para defender Mariana Goldfarb e criticar Cauã Reymond. A apresentadora compartilhou um vídeo em que Goldfarb descreve experiências de um relacionamento abusivo e fez referências diretas ao ator.



Mariana, que não citou nomes em seu relato, abordou as dificuldades que enfrentou. Luana, entretanto, fez questão de conectar o depoimento ao ator ao mencionar uma campanha publicitária recente. "Uma banana pras mulheres machistas que falam merda. Uma verdade sabida para sempre sobre o fazedor de publi, que é abusivo. E um viva para a mina que não tem vergonha de dizer que se apaixonou e se fudeu", escreveu.

As declarações de Luana Piovani geraram discussão entre os seguidores. Muitos apoiaram a apresentadora por dar visibilidade às falas de Mariana, enquanto outros questionaram a necessidade de apontar Cauã Reymond diretamente.





Relato de Mariana Goldfarb sobre relação abusiva



No vídeo compartilhado, Mariana Goldfarb detalhou experiências traumáticas. "Quantas e quantas vezes eu já escutei que não era mais pra falar de relacionamento abusivo? Que era pra eu seguir em frente com a minha vida, que falando sobre isso publicamente nenhum homem ia querer formar uma família comigo? E quantas vezes eu não fiquei desesperada ao ouvir isso porque formar uma família está entre os meus desejos mais profundos", revelou.



Ela também destacou os desafios de superar essa experiência. "Quantas vezes eu recebi mensagem de seguidora mesmo dizendo para eu superar, como se fosse trivial superar e se perdoar por ter ficado tanto tempo por ter ficado num lugar apertado, escuro sufocante. Ninguém sabe o quanto esse lugar é solitário, só quem passa por isso afinal, nós mulheres o tempo todo estamos sendo instruídas e doutrinadas a não falar", completou.