Rio - Evelyn Regly, influenciadora digital e youtuber, anunciou uma nova fase para o Vaca Cast. Desde 2022, o podcast era gravado no Rio de Janeiro, onde recebeu nomes como Boca Rosa, Larissa Manoela e Lexa. Agora, o programa terá um estúdio fixo em São Paulo, cidade que concentra grande parte dos convidados.

"Já estava na hora de mudar o programa! Nosso estúdio no Rio de Janeiro ficou pequeno, e começamos a buscar um novo espaço. Então tive a ideia: por que não levar pra São Paulo? A equipe comprou a ideia e nos jogamos", contou Evelyn.

Com a mudança, Evelyn estará em São Paulo uma semana por mês para gravar novos episódios. A agenda inclui um episódio ao vivo e outros gravados. Segundo a apresentadora, a proximidade com os convidados permitirá ampliar as conversas. "Embora eu ame fazer ao vivo, a praticidade de estar mais perto da maioria dos convidados fará com que consigamos conversar com muito mais gente!", afirmou.

Base em São Paulo

Evelyn deixou claro que a nova fase do Vaca Cast não implica sua mudança para São Paulo. “Eu não estou indo morar em São Paulo. Não está nos meus planos. Mas, além de renovar o podcast, ter uma base na cidade vai facilitar minha agenda de compromissos”, explicou.