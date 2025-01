MC Binn e a namorada, Ana Laura - Reprodução do Instagram

MC Binn e a namorada, Ana LauraReprodução do Instagram

Publicado 08/01/2025 16:39 | Atualizado 08/01/2025 16:40

Rio - O cantor MC Binn revelou nesta quarta-feira (8) o término do noivado com a tatuadora Ana Laura Marques. A notícia foi compartilhada por meio de uma publicação no Instagram, onde o ex-BBB também explicou os motivos de sua ausência nas redes sociais, mencionando problemas de saúde enfrentados por sua avó e mãe.



"Sempre fui um cara mais reservado nas minhas questões pessoais... A internet hoje é, além de uma ferramenta de trabalho muito potente, um espaço onde podemos estar mais próximos dos nossos fãs, das pessoas que a gente gosta, de quem gosta da gente e quem não gosta também. Porém, nem tudo postamos por várias questões: emoções afloradas e tempo", iniciou.



"Eu e a Ana terminamos nosso relacionamento, porém nesse momento estou passando por um problema familiar muito sério de saúde com a minha vó e minha mãe, por isso, peço a vocês que entendam e respeitem essa minha ausência, pois meu foco agora é estar em oração e mandar todas as minhas melhores energias para elas. Minha vó está hospitalizada e precisa de mim e da nossa família para que se recupere quanto antes. Por esse motivo, não estou conectado nas redes, afinal existe uma série de burocracias que precisam ser resolvidas, falar com médicos, organizar várias coisas que todos nós, quando passamos por isso, precisamos fazer. Assim que tudo se normalizar virei aqui conversar com vocês", continuou.



O artista também pediu que os fãs não criem especulações sobre o término e direcionem energias positivas para sua avó. "Agradeço a preocupação e peço para que não acreditem e não criem especulações ou citações que gerem interpretações infundadas. Peço a todos vocês que admiram o meu trabalho, que gostam de mim por algum motivo, que possam enviar boas energias para minha vó se recuperar. Muito obrigado pela preocupação e se Deus quiser já, já volto aqui com boas notícias!"